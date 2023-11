UNE IDEE GENIALE (comédie), avec Sébastien Castro Théâtre Lisieux Normandie Lisieux, 10 février 2024, Lisieux.

UNE IDEE GENIALE (comédie), avec Sébastien Castro Samedi 10 février 2024, 20h30 Théâtre Lisieux Normandie durée : 1h30 // Tarif réduit : 18€ // Tarif plein : 36€

Que faire quand l’être que vous aimez, craque pour quelqu’un d’autre ? Rien de plus simple : éliminez « l’autre » ! Depuis qu’ils ont visité un appartement pour s’installer ensemble, Arnaud a un léger doute : Marion a-t-elle eu un coup de cœur pour l’agent immobilier ? Par pur hasard, Arnaud rencontre le sosie de celui-ci et lui demande de se faire passer pour le véritable agent immobilier. Une idée géniale !

À moins que le faux agent se retrouve nez à nez avec le vrai… et qu’un frère jumeau débarque à l’improviste.

Trois sosies dans la même soirée, c’est trop pour Arnaud !

COMEDIE avec Sébastien Castro, José Paul, Agnès Boury, et Laurence Porteil

Pièce récompensée par le Molière 2023 de la Meilleur comédie et Molière 2023 de la meilleur comédienne dans un second rôle pour Agnès Boury

https://www.youtube.com/watch?v=aJbpnrWVpgQ&t=61s

Théâtre Lisieux Normandie 2 rue au char Lisieux 14100 Calvados Normandie [{« type »: « email », « value »: « resa-theatre@agglo-lisieux.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0231611213 »}] [{« data »: {« author »: « Thu00e9u00e2tre Michel », « cache_age »: 86400, « description »: « Apru00e8s le succu00e8s de u00ab Ju2019ai envie de toi u00bb, la nouvelle comu00e9die u00e9crite, mise en scu00e8ne et jouu00e9e par Su00e9bastien Castro & Josu00e9 Paul !nnL’HISTOIRE :nOn a tous un sosie dans le monde. Et si vous rencontriez le vu00f4tre ?nnDepuis quu2019ils ont visitu00e9 un appartement pour su2019installer ensemble, Arnaud a un lu00e9ger doute : Marion a-t-elle eu un coup de cu0153ur pour lu2019agent immobilier ? Par pur hasard, il rencontre le sosie de celui-ci et lui demande de se faire passer pour le vu00e9ritable agent immobilier. Une idu00e9e gu00e9niale !nnu00c0 moins que le faux agent se retrouve nez u00e0 nez avec le vraiu2026 Et quu2019un fru00e8re jumeau du00e9barque u00e0 lu2019improviste.nnTrois sosies dans la mu00eame soiru00e9e, cu2019est trop pour Arnaud !nn– nnAvec Su00e9bastien Castro, Josu00e9 Paul, Laurence Porteil et Agnu00e8s Boury.nnDe Su00e9bastien CastronMise en scu00e8ne : Josu00e9 Paul & Agnu00e8s BourynAssistant u00e0 la mise en scu00e8ne : Guillaume RubeaudnDu00e9cor : Jean HaasnCostumes : Juliette ChanaudnLumiu00e8res : Laurent Bu00e9alnMusique : Michel WinogradoffnnInformations et ru00e9servations :nhttps://www.theatre-michel.fr/Spectacles/une-idee-geniale/n01 42 65 35 02nnDu mardi au samedi u00e0 21h.nLes matinu00e9es le samedi et dimanche u00e0 16h30.nnAbonnez-vous u00e0 la chau00eene Youtube du Thu00e9u00e2tre Michel afin de du00e9couvrir nos derniu00e8res actualitu00e9s ! https://cutt.ly/9rtZfIKu200bnnRetrouvez-nous sur les ru00e9seaux sociaux pour plus de contenus exclusifs !nFacebook : https://cutt.ly/wrtZlSMu200bnInstagram : https://cutt.ly/drtZzNEu200bnTwitter : https://cutt.ly/frtZxjYu200bn@theatremichel », « type »: « video », « title »: « Bande annonce : Une Idu00e9e Gu00e9niale », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/aJbpnrWVpgQ/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=aJbpnrWVpgQ », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCCGweYHgTJ0N1YBP-84CKow », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « 61 »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=aJbpnrWVpgQ&t=61s »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-10T20:30:00+01:00 – 2024-02-10T22:00:00+01:00

2024-02-10T20:30:00+01:00 – 2024-02-10T22:00:00+01:00

theatre comédie