[SORTIE DE RESIDENCE] – Forces d’âmes : La vraie histoire de l’opération Fortitude (GRATUIT) Venez découvrir le travail d’une compagnie en résidence de création au Théâtre Lisieux Normandie ! Vendredi 2 février, 15h00 Théâtre Lisieux Normandie entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-02T15:00:00+01:00 – 2024-02-02T16:15:00+01:00

Fin : 2024-02-02T15:00:00+01:00 – 2024-02-02T16:15:00+01:00

6 juin 1944, D-Day.

Les alliés débarquent sur les côtes normandes.

Malgré l’envergure d’un tel événement, les troupes allemandes ont la tête tournée vers le Pas-de-Calais.

Force d’âmes c’est l’histoire derrière l’Histoire, celle d’une opération tenue secrète pendant des mois et des années après la fin de la guerre: l’opération fortitude. Créer une illusion digne du théâtre pour remporter le plus grand des combats, voilà le défi qu’a relevé des centaines d’hommes et de femmes.

Naviguant entre faits historiques et zones d’ombres, les Coeurs Vaillants donnent vie à ce récit d’illusions et de magie, devenant tour à tour conteurs, soldats, espions, journalistes, artificiers… ils mettent ainsi en scène le plus grand coup de poker de l’histoire !

La compagnie Coeurs Vaillants de Mondeville est accueillie en résidence de création au Théâtre Lisieux Normandie du 29 janvier au 2 février 2024. Le travail auquel vous allez assisiter n’est donc qu’une étape d’élaboration du spectacle final qui verra le jour en mai 2024.

A coeurs vaillants, rien d’impossible !

Théâtre Lisieux Normandie 2 rue au char Lisieux 14100 Calvados Normandie

