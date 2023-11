SOUS LE POIDS DES PLUMES Théâtre Lisieux Normandie Lisieux Catégories d’Évènement: Calvados

Lisieux SOUS LE POIDS DES PLUMES Théâtre Lisieux Normandie Lisieux, 27 janvier 2024, Lisieux. SOUS LE POIDS DES PLUMES Samedi 27 janvier 2024, 20h30 Théâtre Lisieux Normandie durée : 1h // Tarif jeunes de – de 14 ans : 6€ Tarif réduit : 10€ Tarif plein : 20€ Tarif groupe : 15€ Quatre danseurs hip-hop qui, à travers la poésie de leurs corps, plongent dans un monde onirique où viennent s’entrechoquer leurs différents souvenirs de vie. Une succession de saynètes comme autant d’images de la vie quotidienne, douces, drôles, impertinentes, qui mêlent danse, jeu burlesque, théâtre corporel et manipulation d’objets. Ces plumes qui, quand elles s’envolent, nous font nous souvenir… Ces souvenirs sont également ce qui nous rattache au temps qui passe. Alors ils s’abîment, se morcèlent, tels des plumes qui nous échappent. Théâtre Lisieux Normandie 2 rue au char Lisieux 14100 Calvados Normandie [{« type »: « email », « value »: « resa-theatre@agglo-lisieux.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0231611213 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-27T20:30:00+01:00 – 2024-01-27T22:00:00+01:00

Catégories d'Évènement: Calvados, Lisieux
Lieu Théâtre Lisieux Normandie
Adresse 2 rue au char
Ville Lisieux
Departement Calvados

