ATELIER danse vidéo « Derrière la caméra » Samedi 27 janvier 2024, 14h00 Théâtre Lisieux Normandie GRATUIT, sur présentation du billet pour le spectacle « Sous le poids des plumes »

L’objectif de cet atelier est de créer une chorégraphie dansée avec et pour la caméra. Les participants apprennent ici à investir et explorer l’espace mis à disposition pour adapter leur chorégraphie au mouvement de la caméra : être dans le champ, s’en cacher, jouer avec… Outre des contraintes techniques, le participant s’exerce également à apprivoiser le regard de la caméra.

Guidé par l’énergie et les idées du groupe, l’intervenant apporte son soutien dans la construction de la chorégraphie. Le but est de stimuler la créativité de chacun pour leur donner la possibilité de s’exprimer à travers leur danse. À l’ère du numérique et des réseaux sociaux, la vidéo, dans le processus de création collective permet au groupe de laisser une trace. Un moment fort pour faire appel à son imaginaire et affirmer ses idées tout en s’amusant.

Le clip issu de l’atelier sera projeté en première partie du spectacle « Sous le poids des plumes ».

>> Atelier accessible gratuitement aux personnes munies d’un billet pour le spectacle « Sous le poids des plumes »

>> Niveau débutant à intermédiaire. A partir de 12 ans. Atelier limité à 15 participants. Durée 2h. Sur inscription auprès du théatre Lisieux normandie.

https://lisieux-normandie.fr/agenda/?oaq%5Btags%5D%5B0%5D=theatre&oaq%5Buid%5D=5686132

Théâtre Lisieux Normandie 2 rue au char Lisieux 14100 Calvados Normandie

hip hop danse

Compagnie Pyramid