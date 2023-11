LA MACHINE DE TURING, avec Benoit Solès Théâtre Lisieux Normandie Lisieux, 19 janvier 2024, Lisieux.

LA MACHINE DE TURING, avec Benoit Solès Vendredi 19 janvier 2024, 20h30 Théâtre Lisieux Normandie durée : 1h30 // Tarif jeunes de – de 14 ans : 13€ Tarif réduit : 13€ Tarif plein : 26€ Tarif groupe : 22€

« C’est l’histoire d’un homme qui court. Son cœur bat à plein régime dans sa poitrine. Et dans son cerveau irrigué par l’afflux sanguin, des équations à de multiples inconnues se résolvent. Après quoi court-il, après quel savoir, après quel mystère ? ».

Manchester. Hiver 1952. Suite au cambriolage de son domicile, le professeur Turing porte plainte au commissariat. D’allure peu conventionnelle, il n’est d’abord pas pris au sérieux par le sergent Ross. Mais sa présence n’échappe pas aux Services Secrets. Et pour cause, Alan Turing est un homme détenant de nombreux secrets… De son incroyable acharnement pour briser l’Enigma, à sa course irrépressible pour comprendre le code de la nature, nous découvrons un homme atypique, attachant, inventeur d’une machine pensante, véritable genèse de l’intelligence artificielle et des ordinateurs…

Voici le destin hors du commun d’un génie injustement resté dans l’ombre et broyé par la « machine » bien-pensante de l’Angleterre des années 50.

https://www.youtube.com/watch?v=x3O2suiGKvc&t=2s

Théâtre Lisieux Normandie 2 rue au char Lisieux 14100 Calvados Normandie [{« type »: « email », « value »: « resa-theatre@agglo-lisieux.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0231611213 »}] [{« data »: {« author »: « Thu00e9u00e2tre du Palais-Royal », « cache_age »: 86400, « description »: « Lu2019incroyable destin du2019Alan Turing, le mathu00e9maticien anglais qui a brisu00e9 le code secret de lu2019Enigma allemande pendant la Seconde Guerre mondiale.nnTuring a construit une machine pensante qui se ru00e9vu00e9lera u00eatre le premier ordinateur. Contraint au silence par les services secrets, il fut condamnu00e9 pour homosexualitu00e9, avant de se suicider en croquant une pomme empoisonnu00e9e rappelant u00e9trangement un cu00e9lu00e8bre logou2026nnLE MONDE u00ab SENSIBLE, HALETANT ! u00bb Sandrine BlanchardnLE PARISIEN u00ab PASSIONNANT, DRu00d6LE ! u00bb Sylvain MerlenLE POINT u00ab INCROYABLE BENOIT SOLu00c8S ! u00bb Olivier UbertalinLE FIGARO u00ab UNE MISE EN SCENE IDEALE ! u00bb Armelle Hu00e9liotnCULTUREBOX « UNE OVATION MERITEE » Sophie Jouvenn4 MOLIu00c8RESnMeilleur spectacle Thu00e9u00e2tre Privu00e9nAuteur francophone vivant : Benoit Solu00e8snMetteur en scu00e8ne Thu00e9u00e2tre Privu00e9 : Tristan PetitgirardnComu00e9dien : Benoit Solu00e8snnAvec Benoit Solu00e8s ou Matyas Simon et Gregory Benchenafi ou Jules Dousset ou Amaury de CrayencournnDu00e9cor : Olivier ProstnLumiu00e8res : Denis SchleppnMusique : Romain TrouilletnVidu00e9o : Mathias DelfaunCostumes : Virginie H.nProduction exu00e9cutive : Agnu00e8s HarelnnInfos et ru00e9servations : https://www.theatrepalaisroyal.com/Spectacles/la-machine-de-turing/ nnnCoproduction Label Compagnie, Atelier Thu00e9u00e2tre Actuel, Acmu00e9, Fiva ProductionsnSoutiens : Ru00e9gion Ile de France, villes de Draveil et de Serris », « type »: « video », « title »: « La Machine de Turing au Thu00e9u00e2tre du Palais-Royal (bande annonce) », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/x3O2suiGKvc/sddefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=x3O2suiGKvc », « thumbnail_height »: 480, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCUpkSseR5uFQqJ00CnckDOw », « thumbnail_width »: 640, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « 2 »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=x3O2suiGKvc&t=2s »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-19T20:30:00+01:00 – 2024-01-19T22:00:00+01:00

2024-01-19T20:30:00+01:00 – 2024-01-19T22:00:00+01:00

Benoit Solès theatre