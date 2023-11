LES YEUX DE TAQQI Théâtre Lisieux Normandie Lisieux, 14 janvier 2024, Lisieux.

Taqqi, petit Inuit aveugle, « veut voir, veut savoir, veut pouvoir. »

Riche des encouragements de sa sœur : « Ce n’est pas parce que tu ne vois pas que tu ne peux rien faire », Taqqi part à la quête du monde et du royaume des Grands, entre rêve et réalité, fantasmagories et territoires invisibles. Ce petit esquimau sensible et courageux affronte ses peurs pour trouver le sens de la vie. De retour de son périple, il aura le regard changé et le cœur riche des trésors cachés qu’il aura découverts aussi étincelants que les falaises gelées du Groenland…

À travers ce spectacle universel, plein de trouvailles ingénieuses et d’images subtiles, nous sommes invités, petits et grands, bercés par la musique, à suivre ce beau voyage initiatique. Magique !

