Début : 2024-01-14T10:00:00+01:00 – 2024-01-14T13:00:00+01:00

Fin : 2024-01-14T10:00:00+01:00 – 2024-01-14T13:00:00+01:00 Atelier création d’une marionnette oiseau et manipulation marionnettique en lien avec le spectacle LES YEUX DE TAQQI Par le jeu, l’échauffement physique, l’improvisation, Cédric Revollon, metteur en scène du spectacle « Les Yeux de Taqqi », enseignera aux enfants certaines bases techniques du théâtre de marionnettes : du papier kraft à la bâche plastique, de la mousse à la ouatine, en passant par le théâtre d’ombres et la manipulation de marionnettes portées de style Bunraku.

Venez passer la journée au Théâtre Lisieux Normandie !

10h-13h : atelier marionnettes

15h : spectacle Les Yeux de taqqi Atelier GRATUIT pour les personnes munies d’un billet pour le spectacle « Les yeux de Taqqi ». Limité à 15 participants, à partir de 8 ans. Durée 3h.

Sur inscription préalable au Théâtre lien vers le spectacle :

Théâtre Lisieux Normandie 2 rue au char Lisieux 14100 Calvados Normandie

