SCRATCHOPHONE ORCHESTRA (musique) Théâtre Lisieux Normandie Lisieux, 15 décembre 2023, Lisieux.

SCRATCHOPHONE ORCHESTRA (musique) Vendredi 15 décembre, 20h30 Théâtre Lisieux Normandie Réservation recommandée / billets de 2€ à 12€

Ce groupe tient en une équation simple : des mélodies taillées dans la matière brute du swing des années 30 qui croisent les influences très actuelles irriguant le mouvement électro-swing. Des beats rejouant dans ce siècle-ci, les rythmiques les plus dansantes du précédent. Des compositions aux productions soignées structurées autour du chant. L’énergie d’un quartet qui électrise de façon systématique la piste de danse.

Ils composent un electro-swing raffiné, où la voix du chanteur teintée d’une couleur pop, se mélange habilement aux samples de chanteurs Jazz de légende, où la clarinette et le violon se mêlent aux sonorités des orchestres News Orleans des années 30.

Un meilleur moment à partager entre amis ou en famille, pour finir cette première partie de saison en beauté du Théâtre Lisieux Normandie.

https://www.youtube.com/watch?v=UCsRDVkR8aU

Théâtre Lisieux Normandie 2 rue au char Lisieux 14100 Calvados Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 0231611213 »}, {« type »: « email », « value »: « resa-theatre@agglo-lisieux.fr »}] [{« data »: {« author »: « ScratchophoneVEVO », « cache_age »: 86400, « description »: « Find Artist on : nnu2022 Website: http://scratchophoneorchestra.com/ nu2022 Facebook : https://fr-fr.facebook.com/scratchophoneorchestranu2022 Twitter : https://twitter.com/scratchophoneornu2022 Instagram : https://www.instagram.com/scratchophoneorchestra/nu2022 Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCW4NYJHIV_A7jZOHqT_-umQ/videos nn »Mon Hu00e9rou00efne » raconte l’histoire d’une rivalitu00e9 qui se ru00e9sout sous nos yeux dans une joyeuse effervescence. Pendant que les quatre musiciens du « Scratchophone Orchestra » interpru00e8tent « Mon Hu00e9rou00efne » u2013 un titre original dont l’u00e9nergie se partage entre un swing ravageur et une douce nostalgie – une battle de danse s’installe entre deux bandes rivales dans la fosse qui borde la scu00e8ne. On reconnau00eet rapidement que chacune des bandes du00e9fend sa propre danse et provoque joyeusement l’autre avec des pas typiques du Lindy Hop et du Hip-Hop. Cette rivalitu00e9 galvanisant les danseurs, elle les nourrit d’une tension cru00e9atrice qui leur fait exprimer ce qu’ils ont de plus brillant et de plus farouche. nQuand le refrain plus langoureux se fait entendre, apparau00eet alors sur scu00e8ne un couple de danseurs unis dans l’art du tango, et qui annule par sa pru00e9sence la tension qui ru00e8gne dans la fosse.nL’histoire se finit en voyant chacun des clans abondonner sa du00e9fiance, et que tous dansent enfin sur les mu00eames pas, dans la mu00eame symbiose et la mu00eame ferveur. »nLe clip « Mon Hu00e9rou00efne » fait immu00e9diatement ru00e9fu00e9rence au superbe film « Wes Side Story » de Leonard Bernstein; cette inoubliable comu00e9die musicale qui raconte la difficultu00e9 de l’amour au milieu de la brutale rivalitu00e9 de deux clans ennemis. nIl a u00e9tu00e9 tournu00e9 au temps machine u00e0 Tours en septembre 2017.nnRu00e9alisateur : Alex GuerynEditeur : WTPL MUSIC / WOOFMUSICnCompositeurs : Bonnin Gabriel – Royo Clement – Armand Delaval- Mourocq Aureliennu00a9 Scratchophone OrchestranLieu du2019enregistrement : STUDIO TRAM 28/Reignac sur Indre 37″, « type »: « video », « title »: « Scratchophone Orchestra – Mon hu00e9rou00efne (Clip officiel) », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/UCsRDVkR8aU/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=UCsRDVkR8aU », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCJLc8VOYnfjgQ8OOE2lmRRQ », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=UCsRDVkR8aU »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-15T20:30:00+01:00 – 2023-12-15T22:30:00+01:00

2023-12-15T20:30:00+01:00 – 2023-12-15T22:30:00+01:00

electro swing