LA BAJON « Extraterrienne » (one woman show) Théâtre Lisieux Normandie Lisieux, 6 décembre 2023, Lisieux.

LA BAJON « Extraterrienne » (one woman show) Mercredi 6 décembre, 20h30 Théâtre Lisieux Normandie Réservation recommandée / 36 € / placement numéroté

Cette fois, La Bajon est aux commandes d’une navette spatiale en partance pour les étoiles, et vous cher public, êtes l’équipage privilégié de ce voyage inoubliable. A travers une galerie de personnages parfois touchants, toujours hilarants, La Bajon dresse le bilan du règne humain et se donne pour mission de supprimer la pauvreté, abolir les conflits, dépolluer la Terre, instaurer la paix et l’amour… et accessoirement, faire disparaître votre cellulite.

Si vous acceptez de faire partie de la grande aventure ExtraTerrienne, alors : Embarquement immédiat ! Allumage moteur-fusée ! Décollage imminent, Prêts ?! Riez…

Toujours sur le fil de l’actualité, La Bajon se renouvelle sans cesse avec des sketchs alliant humour noir, cynisme, sarcasme, impertinence et actualité. Vous ressortirez de ce spectacle plus intelligent, maintenant si vous ne souhaitez pas évoluer, libre à vous d’aller voir la concurrence !

https://www.youtube.com/watch?v=qZApxWXjMXU&t=4s

Théâtre Lisieux Normandie 2 rue au char Lisieux 14100 Calvados Normandie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-06T20:30:00+01:00 – 2023-12-06T22:30:00+01:00

humour bajon

Celine Nieszawer