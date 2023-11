IRRESISTIBLE, avec Eva Darlan Théâtre Lisieux Normandie Lisieux, 2 décembre 2023, Lisieux.

Dans le cadre de sa politique de promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes, la Communauté d’Agglomération Lisieux Normandie vous invite à découvrir le spectacle « Irrésistible » de et avec Eva DARLAN au Théâtre Lisieux Normandie. Un spectacle drôle, brillant et féministe qui retrace au fil de l’Histoire, de Cro-Magnon à nos jours, l’évolution du patriarcat.

Officière des Arts et Lettres, Eva DARLAN s’engage depuis toujours pour l’Egalité femmes/hommes et se bat contre les violences faites aux femmes et aux enfants.

« Tout au long de leur histoire, les femmes ont demandé beaucoup de choses. Elles se sont battues pour avoir le droit à l’éducation, le droit à l’héritage, le droit de vote, le droit de travailler ou tout simplement la liberté. Maintenant elles demandent l’égalité. C’est la première fois dans l’histoire de l’humanité. Ça n’est jamais arrivé avant. Il est évident et nécessaire que cette égalité advienne. Pour nous, comme pour l’exemple que nous devons donner au monde. J’ai voulu construire le spectacle, Irrésistible, comme une sorte de mémento des avancées, un regard sur l’Histoire et la projection de nos désirs impérieux et nécessaires à une société plus juste. Le tout en s’amusant énormément et en riant de tout comme je l’ai toujours fait dans mes spectacles. » Eva Darlan

Programmation en collaboration avec l’association Les Amis du Théâtre Lisieux Normandie.

BIOGRAPHIE

Eva DARLAN commence au café-théâtre avec « Les Jeanne », premier spectacle féministe fantaisiste. Elle tourne avec Claude Sautet, Yves Boisset, Claude Lelouch, Jean Michel Ribes (Merci Bernard et Palace), Brian de Palma, Isabelle Mergault, Jean Luc Godard, Jean-Pierre Mocky…et dans une quarantaine de films de cinéma et une soixantaine pour la télévision. Le théâtre lui propose une trentaine de rôles dramatiques ou fantaisistes. Femme de théâtre et écrivaine, Eva Darlan publie plusieurs romans, essais et témoignages dont « Crue et Nue, le manifeste de mon corps » (Gawzewitch) adapté au théâtre, « Je Krach ! » éditions du Moment, « Grâce ! » (Plon,) et son nouveau roman : « Les Bruits du Coeur » (Calmann-Levy). Officière des Arts et Lettres, Eva Darlan s’engage depuis toujours pour l’Egalité femmes/hommes et se bat contre les violences faites aux femmes et aux enfants.

RÉSERVATIONS conseillées au 02 31 61 12 13

ou par mail sur resa-theatre@agglo-lisieux.fr

Théâtre Lisieux Normandie 2 rue au char Lisieux 14100 Calvados Normandie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-02T20:30:00+01:00 – 2023-12-02T23:00:00+01:00

