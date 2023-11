Concert de l’ensemble de cuivres de Normandie Théâtre Lisieux Normandie Lisieux Catégories d’Évènement: Calvados

Lisieux Concert de l’ensemble de cuivres de Normandie Théâtre Lisieux Normandie Lisieux, 26 novembre 2023, Lisieux. Concert de l’ensemble de cuivres de Normandie Dimanche 26 novembre, 16h00 Théâtre Lisieux Normandie Gratuit Concert de l’ensemble de cuivres de Normandie.

Composé d’artistes enseignants de la Région Normandie et de solistes de l’orchestre de l’Opéra de Rouen Normandie, avec la participation des élèves des ensembles de cuivres. Théâtre Lisieux Normandie 2 rue au char, Lisieux Lisieux 14100 Calvados Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 0231483185 »}, {« type »: « email », « value »: « crd@agglo-lisieux.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Concert AdobeStock_176638591

