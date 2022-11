(en finir avec) La Mécanique de l’ennui. Théâtre Lisieux Normandie Lisieux Catégories d’évènement: Calvados

Lisieux

(en finir avec) La Mécanique de l’ennui. Théâtre Lisieux Normandie, 15 février 2023, Lisieux. (en finir avec) La Mécanique de l’ennui. Mercredi 15 février 2023, 20h00 Théâtre Lisieux Normandie

de 2 à 12 €

Ce spectacle questionne ce qui nous pousse à sédentariser nos existences et ce qu’il nous faut pour échapper à ce processus. Est-il simple de se déraciner ? Théâtre Lisieux Normandie 2 rue au char, Lisieux Lisieux 14100 Calvados Normandie Texte et jeu : Vincent Bellée et Tomy la Peluché dans le rôle de Billy la Peluche. Joseph, 21 ans, travaille – comme sa mère – dans une usine. Aujourd’hui, il a décidé de s’échapper de son quotidien. Fuir l’usine, la ferme familiale, ses parents, pour vivre autre chose ailleurs et en finir avec la mécanique de l’ennui dans laquelle il a été embarqué. Fuir pour vivre pleinement son amour avec Samuel. Mais comment dire ? Comment annoncer qu’on part vivre autre chose ailleurs ? « Je sens déjà que mes mots vont déclencher une bombe dans toute la baraque. Larguer une bombe seulement avec des mots, seulement en voulant dire la vérité. Larguer une bombe et faire de très grands dégâts : provoquer un raz-de-marée, pulvériser les murs, et noyer ses occupants – mes parents en l’occurrence – dans un profond océan de tristesse – et de honte et de rage… »

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-15T20:00:00+01:00

2023-02-15T21:00:00+01:00 DR

