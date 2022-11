Lames. Les mécanismes universels de l’emprise. Théâtre Lisieux Normandie Lisieux Catégories d’évènement: Calvados

Lisieux

Lames. Les mécanismes universels de l’emprise. Théâtre Lisieux Normandie, 14 février 2023, Lisieux. Lames. Les mécanismes universels de l’emprise. Mardi 14 février 2023, 20h00 Théâtre Lisieux Normandie

de 12 à 12 €

Une plongée dans l’univers singulier du patinage artistique… Théâtre Lisieux Normandie 2 rue au char, Lisieux Lisieux 14100 Calvados Normandie texte, conception et mise en scène : Kristel Largis-Diaz avec Diane Kristanek, Kristel Largis-Diaz et Romain Tamisier Eugénie, 10 ans, rêve de devenir championne de patinage pour voler dans les airs glacés comme ses héroïnes à la télé. Carl, son entraîneur place tous

ses espoirs en celle qui est la plus jeune et douée de son équipe. Mais le corps de la jeune patineuse se transforme, et, inexorablement, tend à ne plus correspondre aux exigences de la discipline et à son rêve d’enfant. Le spectateur suit le cheminement intime de la jeune patineuse comme s’il était dans son corps et dans sa tête. Il plonge dans l’univers singulier du patinage artistique et se confronte aux mécanismes universels de l’emprise.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-14T20:00:00+01:00

2023-02-14T21:20:00+01:00 DR

Age minimum 13 Age maximum 99

