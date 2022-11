Le Chien, la nuit et le couteau Théâtre Lisieux Normandie Lisieux Catégories d’évènement: Calvados

Le collectif des Huit poings, actuellement en résidence au Théâtre Lisieux Normandie, vous invite à assister à une présentation de leur spectacle Le Chien, la nuit et le couteau. Théâtre Lisieux Normandie 2 rue au char, Lisieux Lisieux 14100 Calvados Normandie Texte de Marius Von Mayenburg – Traduction Hélène Mauler et René Zabnd L’Arche Editeur 2008 – Mise en scène Bastien Massalongo et Camille Baradel. Avec Hugo Lecuit, Camille Baradel et Bastien Massalongo Le Chien, la Nuit et le Couteau est un récit de voyage. Une course haletante et frénétique au milieu des rêves et des cauchemars d’une réalité dystopique. A la fois conte absurde, comédie cruelle et tragédie collective, cette pièce nous convoque et nous questionne sur la liberté d’un individu au sein de la barbarie. Synopsis : dans une ruelle sombre, M. apparaît. Il ne sait ni d’où il vient, ni comment il est arrivé là. Son unique souvenir est celui d’avoir mangé des moules en août. Lorsque, pour se défendre, il poignarde un homme ; il enclenche ainsi une spirale infernale qui le conduira dans des dédales cauchemardesques, où des créatures affamées de chair et de sang vont sortir des décombres pour l’attaquer d’un coup de couteau acéré… Les 8 Poings est un collectif normand, fondé en 2019 par 13 artistes, qui après 2 ans en formation professionnelle intensive, ont décidé de créer une structure qui leur permette d’évoluer dans les domaines des arts du spectacle vivant.

