2022-02-13 – 2022-02-13

Saint-Julien-de-Concelles Loire-Atlantique Saint-Julien-de-Concelles 8 EUR l’invité fantôme : Laissez-vous transporter par la poésie de ce lieu étrange et mystérieux. Vous serez guidés par des personnages à la fois légers et plein d’émotions!

Venez à la rencontre de l’Invité Fantôme !/// sur présentation du Pass Sanitaire La troupe de Théatre de Comedivatte vous présente l’Invité Fantome le vendredi 25 février, les samedis 26 et 30 février à 20h30, les dimanches 13 et 20 février à 15h00 Salle de la Quintaine à Saint Julien de Concelles +33 6 95 59 97 13 https://comedivatte.fr/ l’invité fantôme : Laissez-vous transporter par la poésie de ce lieu étrange et mystérieux. Vous serez guidés par des personnages à la fois légers et plein d’émotions!

