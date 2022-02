Théâtre « L’invité Fantôme » Salle La Quintaine La Chebuette Catégories d’évènement: La Chebuette

l’invité fantôme : Laissez-vous transporter par la poésie de ce lieu étrange et mystérieux. Vous serez guidés par des personnages à la fois légers et plein d’émotions! ———————————————————————————————————————————————————————– Venez à la rencontre de l’Invité Fantôme ! ——————————————

8 € adulte 4€ enfant de 6 à 15 ans

Oserez-vous pousser les portes du Domaine de Lamasquère ? Ses secrets ne demandent qu’à vous être révélés. Laissez-vous transporter par la poésie de ce lieu étrange et mystérieux. Salle La Quintaine Route clemence lefeuvre 44450 saint julien de concelles La Chebuette Loire-Atlantique

2022-02-13T15:00:00 2022-02-13T17:00:00;2022-02-19T20:30:00 2022-02-19T23:00:00;2022-02-20T15:00:00 2022-02-20T17:00:00;2022-02-25T20:30:00 2022-02-25T23:00:00;2022-02-26T20:30:00 2022-02-26T23:00:00

