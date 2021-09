Arceau Arceau Arceau, Côte-d'Or Théâtre : l’inventeur à Arceau Arceau Arceau Catégories d’évènement: Arceau

Côte-d'Or

Théâtre : l'inventeur à Arceau 2021-09-17 20:00:00 – 2021-09-17

Arceau Côte-d’Or Arceau EUR 0 0 Représentation au programme de la saison Arts&Scènes du Conseil Départemental de la Côte-d’Or.

Gérard Hobbe, artisan de son état, opiniâtre et généreux, génial mais incompris va démontrer en direct son savoir-faire. De la poignée de porte extensible, à la bi-pelle bi-balayette, cet éternel recalé au concours Lépine va tenter de gagner vos suffrages pour que ses inventions soient enfin reconnues à leur juste valeur. Il pourra même, en direct, résoudre vos problèmes ménagers quotidiens.

Ce spectacle prolonge la veine burlesque de Bricolez ! Premier spectacle de la compagnie Les Encombrants. Une introduction de sensibilisation aux gestes barrières, toute en contrepèteries, permet d’intégrer les conditions sanitaires liées au coronavirus.

À partir de 8 ans

+33 3 80 37 04 05

50 minutes. dernière mise à jour : 2021-08-30 par

Détails Catégories d’évènement: Arceau, Côte-d'Or Autres Lieu Arceau Adresse Ville Arceau lieuville 47.3851#5.18996