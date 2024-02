Théâtre L’inventaire animé Amiens, mercredi 6 mars 2024.

Interprètes Claire Heggen, Elsa Marquet Lienhart, Philippe Rodriguez Jorda et Cristof Hanon

Dans les années 80, le désir des marionnettistes s’est orienté vers la manipulation à vue des marionnettes. Plus de castelet !

Que faire alors du corps usuel du marionnettiste confronté à celui, fictif, de la marionnette ? Que doit-on regarder ? L’acteur marionnettiste ? La marionnette ? Ou la relation des deux ? Comment ça marche ? Comment organiser cette relation, entre discrétion et amplitude engagée ? Comment se mettre au service de qui, pour créer du sens, de la poésie, du drame ? Qu’est-ce que je fais faire à l’objet ? Qu’est-ce que l’objet me fait faire ?

Lors de cette conférence mouvementée, nous ouvrirons notre boîte à outils, constituée d’un abécédaire ludique et d’une grammaire de la relation. Montrer, démonter, remontrer à partir de dé- monstrations techniques, extraits de spectacles, improvisations, jeux métaphoriques, pour donner à voir une pensée du geste, une pratique de l’altérité et une dramaturgie de l’entre-deux.

La recherche

L’Inventaire animé fait suite à une recherche où il s’est agi de répertorier et de mettre en jeu les principaux procédés d’animation d’un objet (qu’il soit marionnette, matériau, objet manufacturé, etc) en relation avec le corps en mouvement (entre expressivité et art corporel), en vue de leur transmission.5 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-06 19:30:00

fin : 2024-03-06 20:20:00

8 Rue des Majots

Amiens 80000 Somme Hauts-de-France

