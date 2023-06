Le Guignol Guerin au théâtre de l’Inox Théâtre L’Inox Bordeaux, 23 octobre 2023, Bordeaux.

Le Guignol Guerin au théâtre de l’Inox 23 octobre – 1 novembre Théâtre L’Inox Tarif : 7 €.

Le Guignol Guérin, le théâtre de marionnettes le plus ancien de France, se produira à l’Inox, au coeur du vieux Bordeaux, entre la Place de la Bourse et la Place du Parlement, du 24 octobre au 1er novembre 2022

Cette institution bordelaise, fondée en 1853, y présentera ses spectacles dans la pure tradition du véritable Guignol lyonnais (au répertoire basé sur la vie de tous les jours).

Les séances sont tous publics, en direct et interactives.

Infos pratiques

Tous les jours du 24 octobre au 1er novembre à 15h et 17h

Plusieurs pièces présentées

Durée d’une séance : 30 minutes

Tarifs : 7 € par personne

Réservation fortement conseillée

Anniversaire

Cette année le Guignol Guérin célèbre ses 170 ans d’existence à Bordeaux, toujours la même famille, toujours la même passion du métier de marionnettiste !

Pour la septième année consécutive, le Guignol Guérin pose ses valises dans le théâtre de l’Inox et est toujours très heureux de vous présenter son univers, ses spectacles et d’échanger avec son public, enfants et adultes, sur ce patrimoine vivant.

Théâtre L’Inox 11-13 rue Fernand Philippart Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 06 70 97 44 52 »}, {« type »: « email », « value »: « guignoldg@free.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://guignolguerin.fr/agenda-spectacles-enfants/guignol-guerin-au-theatre-linox/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-23T15:00:00+02:00 – 2023-10-23T15:30:00+02:00

2023-11-01T17:00:00+01:00 – 2023-11-01T17:30:00+01:00

spectacle enfants spectacle famille

GUIGNOL GUERIN – Marie Castant