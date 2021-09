Nice Théâtre Lino Ventura Alpes-Maritimes, Nice Théâtre Lino Ventura Théâtre Lino Ventura Nice Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

À 27 ANS, ELIDA ALMEIDA SE DRESSE DÉJÀ, AVEC SON SOURIRE DE MIEL ET SON ÉNERGIE SOLAIRE, AUSSI JUVÉNILE QUE MÂTURE, COMME L’ÉGÉRIE DE LA NOUVELLE GÉNÉRATION MUSICALE DU CAP-VERT. Ce statut, elle le déploie tel un étendard et l’inscrit au fronton de son nouveau disque, intitulé Gerasonobu (« Nouvelle génération » en créole cap-verdien). Car, avec d’autres comparses musiciens, la jeune femme, aux racines implantées sur l’île de Santiago, contribue à exploser les codes de la musique du Cap-Vert : cette tradition qu’illumine la figure tutélaire de Cesaria Evora, jalousement surveillée par de soi-disant « experts », qui grognent dès que l’on effectue un pas (de danse) hors de l’orthodoxie. Pourtant, s’insurge Elida : « Même les créations de Cesaria se distinguent des morceaux ‘traditionnels’. La musique de mon archipel de marins, ouvert à tous vents, perméable à toutes les influences, tous les métissages, se définit justement par son évolution permanente… » LA CAPVERDIENNE ELIDA ALMEIDA REVIENT AVEC UN QUATRIÈME DISQUE, GERASONOBU, DANS LEQUEL ELLE CONFIRME SON STATUT DE CHEF DE FILE DE LA NOUVELLE GÉNÉRATION DE MUSICIENS AU CAP-VERT. Théâtre Lino Ventura 168 Boulevard de l’Ariane 06300 Nice Nice Rimiez Alpes-Maritimes

