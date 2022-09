Théâtre : L’indice à l’index Fougerolles-Saint-Valbert Fougerolles-Saint-Valbert Catégories d’évènement: Fougerolles-Saint-Valbert

Haute-Saône

Théâtre : L’indice à l’index Fougerolles-Saint-Valbert, 1 octobre 2022, Fougerolles-Saint-Valbert. Théâtre : L’indice à l’index

30 Grande Rue Salle des fêtes Fougerolles-Saint-Valbert Haute-Saône Salle des fêtes 30 Grande Rue

2022-10-01 – 2022-10-01

Salle des fêtes 30 Grande Rue

Fougerolles-Saint-Valbert

Haute-Saône 0 0 EUR Comédie policiêre en 3 actes de Hugues De Rosamel, par la compagnie des Piomêres.

à 20h30 à la salle des fêtes , sans réservation.

Tarifs : 7€¨ / personne, 5€¨ pour les étudiants et les 8 à 10 ans, gratuit pour les – de 8 ans. lespiomeres@gmail.com http://lespiomeres.free.fr/ Salle des fêtes 30 Grande Rue Fougerolles-Saint-Valbert

Lieu Fougerolles-Saint-Valbert Adresse Fougerolles-Saint-Valbert Haute-Saône Salle des fêtes 30 Grande Rue

