2022-05-17 – 2022-05-17

Place du Théâtre Charleville-Mézières Ardennes Charleville-Mézières Lors d’une restitution d’un atelier théâtre intitulé ” Les Antigones de nos jours”, Nour Belkacem joue son monologue, voilée. Réunis en huit clos, la proviseure et les enseignants cherchent à comprendre l’origine de son acte. En invoquant sa liberté individuelle face aux lois de l’Etat, Nour incarne la figure radicale et ambivalente d’une Antigone du début de XXIème siècle.Ce spectacle choral élaboré à partir d’ateliers en lycée, questionne dans toute sa complexité la place de la religion et de la tradition dans un état laïc et ouvre des espaces pour s’interroger avec finesse sur ce que transmettre, transgresser et intégrer veulent dire. +33 3 24 32 44 50 http://www.charleville-mezieres.fr/ Place du Théâtre Charleville-Mézières

