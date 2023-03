Récit d’Impro Théâtre Ligéria Sainte-Luce-sur-Loire Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Récit d’Impro Théâtre Ligéria, 18 mars 2023, Sainte-Luce-sur-Loire. Récit d’Impro Samedi 18 mars, 14h00 Théâtre Ligéria Entrée Libre Présentation ​ Cette performance collective ludique prend la forme d’une discussion littéraire publique. L’auteur et les lecteurs se retrouvent, en présence d’un animateur et d’un critique littéraire, pour parler d’un livre comme s’il venait d’être publié. ​ Ils le créent ensemble, les uns en inventant de possibles questions, les autres en imaginant des réponses cohérentes entre elles. Récit d’impros crée les conditions de l’élaboration en temps réel d’une fiction ouverte à tous. ​ La performance peut porter sur un thème précis ou laisser l’assemblée partir sur les chemins du hasard. ​Genèse ​ Nous emprunterons pour expliciter cette première étape de notre projet la notion de « prête-nom » telle que Jean Echenoz la propose : ​ « Tous les livres qu’on peut écrire ne sont-ils pas chacun des prête-noms, les prête-noms d’un livre imaginaire qu’on voulait faire depuis toujours, qu’on n’écrira jamais, et dont on ne sait rien. » ​ Le savoir-faire de la parole et de l’écrit propre à notre travail et plus encore celui développé depuis trois années avec le Livre imaginaire nous incite à poursuivre et développer ces expériences de création collective. Néanmoins, nous voulons y apporter les modifications notables qui nous permettront de faire évoluer plus encore ce projet dans le sens qui est le nôtre : de la parole à l’écrit. ​ L’un des aspects réducteurs qui nous est apparu dans les rencontres notamment avec les scolaires, c’est la difficulté de sortir des lieux communs et de faire évoluer la parole, l’invention des participants vers la littérature. C’est pourquoi nous ajouterons tout le long de ces échanges sous forme de cartes de propositions littéraires, tirées de romans […] – personnages – situations – lieux, piochées sur un mode aléatoire que le récit en construction devra intégrer dans sa progression. C’est pourquoi également au-delà d’un simple travail d’animation d’imaginaire littéraire nous invitons un romancier, romancière à ces rencontres. Précisons que selon la thématique ou la forme de l’écrit envisagé – scénario de film, pièce de théâtre, exposition de peinture, […] nous convierons un spécialiste à ce travail. ​ Nous gardons la proposition de la quatrième de couverture qui sera lue à la fin de la séance et réaliserons la jaquette de ce « livre » qui rejoindra de notre bibliothèque en ligne. ​ Théâtre Ligéria 80 rue de la Loire 44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE Sainte-Luce-sur-Loire 44980 Loire-Atlantique Pays de la Loire Parking, et accès aux personnes à mobilité réduite Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

