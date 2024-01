ORPHÉE ET EURYDICE THEATRE LIBERTE Toulon Catégorie d’Évènement: Toulon ORPHÉE ET EURYDICE THEATRE LIBERTE Toulon, 8 mars 2024, Toulon. Dans la version française, réalisée pour l’Opéra de Paris en 1774, Gluck réalise une œuvre magistrale dans la lignée de Lully et Rameau. Avec son avant-dernier ouvrage lyrique, il abandonne les ornementations de l’opéra italien. En redonnant toute sa place au texte, le compositeur cherche à exprimer la vérité des sentiments humains. Par son exigence de la déclamation française, Gluck a ouvert la voie au grand opéra à la française.

Début : 2024-03-08 à 20:00
THEATRE LIBERTE
Grand Hôtel place de la liberté
83000 Toulon

