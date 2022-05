Théâtre : Liberté égalité Olympe de Gouges Chartres Chartres Catégories d’évènement: Chartres

Texte de Catherine le Quellenec. Avec Gwenaëlle Anglade et Marc Burian Femme de lettres, dramaturge, pamphlétaire opiniâtre féministe avant l'heure et auteure en 1791 de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, Olympe de Gouges fut de tous les combats : abolition de l'esclavage, justice sociale, droit au divorce rejet de la peine de mort, égalité homme femme. Elle sera guillotinée pour ses idées. Cette femme oubliée des livres d'Histoire est pourtant une figure incontournable de la Révolution française. Un texte d'une étonnante actualité. Samedi 7 mai à 20h30 et dimanche 8 mai à 16h30 à la salle Doussineau, Forum de la Madeleine à Chartres : Liberté égalité Olympe de Gouges.

