Théâtre L’Hôtel du Libre-Echange de Feydeau Nouvelle salle des fêtes de Tremblay Val-Couesnon, vendredi 17 mai 2024.

La troupe Ensemble C-Tous vous convie à découvrir leur nouveau spectacle théâtral !

Pinglet, entrepreneur en bâtiment marié à une femme aigrie et peu séduisante, est épris de l’épouse de son ami et associé, l’architecte Paillardin. Celui-ci devant s’absenter, Mme Paillardin, lassée de l’attitude distante de son mari, accepte le rendez-vous secret que lui fixe Pinglet. Ce sera dans un hôtel de seconde zone, l’hôtel du libre échange. Ce qu’ils ignorent, c’est que Paillardin s’y trouve également. De plus, personne ne se doute que l’hôtel est aussi le lieu de rendez-vous de la bonne de Pinglet et du neveu de Paillardin. Enfin, personne ne sait que Mathilde, une amie de province descendue à Paris avec ses trois sœurs, loge elle aussi dans le même hôtel. Tout est donc fait pour que se multiplient mensonges et quiproquos.

Trois représentations sont proposées

Vendredi 17 mai et Samedi 18 mai -20h30

Dimanche 19 mai 15h30

Mise en scène: de Caroline Jarril de la compagnie Arthéa. .

Début : 2024-05-17

fin : 2024-05-19

Nouvelle salle des fêtes de Tremblay 2, rue des Trembles 35460

Val-Couesnon 35460 Ille-et-Vilaine Bretagne ensemblectous@gmail.com

