Théâtre L’Hôpital 1.0 Le Poulailler Le Havre, samedi 27 avril 2024.

Théâtre L’Hôpital 1.0 Le Poulailler Le Havre Seine-Maritime

Par la compagnie Ethiquette.

Ceci n’est pas un rêve.

L’individuel, le relationnel et le système s’entremêlent.

Une salle de pause, deux soignantes, une métamorphose et un palace.

Un bureau de direction, une DRH, son assistante, une histoire de dépressifs.

Une consultation, une gynéco, une patiente, des mots sur les maux.

Une chambre d’hôpital, une grand-mère et sa petite-fille, la fin de vie, toute proche.

4 tableaux, 8 personnages.

Un peu de passé, beaucoup de présent, espérément le futur.

Des fragments de mémoires et des éclats de voix, une constellation hospitalière.

Une création originale de Florence Poupon et Pascaline Brion

Mise en scène Gabriel Guichard

Chorégraphie Sarah Mendoza

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27 20:30:00

fin : 2024-04-27

Le Poulailler 7 Rue du Général Sarrail

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie contact@lepoulailler-lehavre.fr

