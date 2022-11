Théâtre : L’homme semence Ménéac Ménéac Catégories d’évènement: Ménéac

Morbihan Ménéac L’Homme semence est un court récit attribué par son éditeur à Violette Ailhaud. Il raconte un épisode de la vie des femmes du village des Basses-Alpes, Le Poil, après la répression du soulèvement républicain de 1851 et la déportation de tous les hommes. Cette pièce est mise en scène et interprétée par Cécilia Biard qui propose là un seul en scène touchant dans une mise en scène épurée avec l’œil et l’accompagnement artistique d’Isabelle Barthèlemy. A 20h +33 2 97 93 36 12 Chez Mme Collet 4 Lieu-dit La Peignie Ménéac

