Mis en scène par Bernadette Résimont, le spectacle “L’homme semence” interprété par la comédienne Caroline Vidal de la compganie Rêve d’un soir reprend le texte de Violette Ailhaud écrit en 1919. En voici le résumé: ” En 1852, Violette a seize ans. Son père et tous les hommes du village ont été déportés dans l’élan de répression très fort qui a suivi le soulèvement républicain dans le sud-est de la France, aux lendemains du coup d’Etat du 2 décembre 1851. Son père, qui était l’un des chefs de l’insurrection, a été envoyé au bagne de Cayenne. Son fiancé, lui, a été tué par les troupes de Louis-Napoléon Bonaparte. Dans son village reculé des Basses-Alpes, les femmes se sont retrouvées seules pour faire face au quotidien et au travail des champs. Entre elles, elles s’organisent et décident que le premier homme qui viendra sera l’homme de toutes, pour ramener la vie au village. La comédienne Caroline Vidal exprime ainsi ses raisons de jouer ce texte en particulier : “J’ai eu envie d’interpréter ce texte pour qu’il soit entendu, pour sa poésie, pour sa force, pour son cri de révolte et d’amour… raconter, transmettre, partager la vie de ces femmes, parler de leurs désirs, de leur féminité, de leur rage, un sujet présent depuis longtemps dans mon parcours”. Seule en scène, la comédienne Caroline Vidal propose le spectacle “L’homme semence” adapté de l’ouvrage de Violette Ailhaud évoquant le destin d’une jeune femme des Basses-Alpes en 1852. Jardin de la Sous-Préfecture 3 place Martial Sicard 04300 Forcalquier Forcalquier Alpes-de-Haute-Provence

