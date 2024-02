Théâtre « L’homme sans souci » Salle panoramique Villers-sur-Mer, samedi 24 février 2024.

Théâtre « L’homme sans souci » Salle panoramique Villers-sur-Mer Calvados

Un acteur construit son théâtre en chantant. Il fanfaronne, fier de sa joyeuse philosophie. Il boit à la santé des gueux et des puissants, il boit pour oublier sa belle. Mais ce soir, elle est là. Alors, il va jouer pour la reconquérir. Il est en haillons ? Il sera sublime. Son art est plus fort que tout.

Ce texte est une comédie librement adaptée de L’Indigent Philosophe de Marivaux. Y ont été ajoutés des chansons de l’époque et quelques extraits d’auteurs plus anciens. Le roman d’origine est pétri de brillantes considérations sur la condition de l’Homme et sur la quête du bonheur. Il livre également au spectateur contemporain des clefs pour penser son rapport à la nature, à sa place dans la société. Il lui offre l’occasion de se questionner sur la force de la vocation.

Exercer le plus beau métier du monde, c’est exercer celui qu’on aime !

Une comédie pétillante, drôle et émouvante sur les pouvoirs du théâtre et les rapports entre réel et représentation.

Libre adaptation, jeu et scénographie Didier Brice

Compagnie Ki m’aime me suive

Un acteur construit son théâtre en chantant. Il fanfaronne, fier de sa joyeuse philosophie. Il boit à la santé des gueux et des puissants, il boit pour oublier sa belle. Mais ce soir, elle est là. Alors, il va jouer pour la reconquérir. Il est en haillons ? Il sera sublime. Son art est plus fort que tout.

Ce texte est une comédie librement adaptée de L’Indigent Philosophe de Marivaux. Y ont été ajoutés des chansons de l’époque et quelques extraits d’auteurs plus anciens. Le roman d’origine est pétri de brillantes considérations sur la condition de l’Homme et sur la quête du bonheur. Il livre également au spectateur contemporain des clefs pour penser son rapport à la nature, à sa place dans la société. Il lui offre l’occasion de se questionner sur la force de la vocation.

Exercer le plus beau métier du monde, c’est exercer celui qu’on aime !

Une comédie pétillante, drôle et émouvante sur les pouvoirs du théâtre et les rapports entre réel et représentation.

Libre adaptation, jeu et scénographie Didier Brice

Compagnie Ki m’aime me suive .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-24 18:00:00

fin : 2024-02-24 19:15:00

Salle panoramique Place du Lieutenant Fernand Fanneau

Villers-sur-Mer 14640 Calvados Normandie

L’événement Théâtre « L’homme sans souci » Villers-sur-Mer a été mis à jour le 2024-02-01 par OT SPL Deauville