[Théâtre] L’homme qui vendra le monde, 15 avril 2023, Petit-Caux .

[Théâtre] L’homme qui vendra le monde

Salle Arnaud Beltrame Petit-Caux Seine-Maritime

2023-04-15 20:00:00 – 2023-04-15

Petit-Caux

Seine-Maritime

QUAND LE LOUP DE WALL STREET S’INVITE DANS LA BERGERIE

Un trader cynique et sans limite explique son métier… à une classe de maternelle. Armé de jouets et

d’un doudou, il expose sans filtre le fonctionnement du monde d’aujourd’hui. Pourtant, c’est un

enjeu bien plus grand qui l’a contraint à pousser les portes de cette petite école… Que se passe-t-il

quand le papa du petit Néron, étouffé par des années d’actes froids et calculés, replonge

progressivement en enfance ? Un seul-en-scène nerveux et politiquement incorrect qui dénonce

naïvement les travers d’un monde perverti.

