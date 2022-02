Théâtre “L’homme qui n’a pas inventé la poudre” Criel-sur-Mer, 11 mars 2022, Criel-sur-Mer.

Théâtre “L’homme qui n’a pas inventé la poudre” Salle Abribus Rue de la Libération Criel-sur-Mer

2022-03-11 20:00:00 – 2022-03-11 Salle Abribus Rue de la Libération

Criel-sur-Mer Seine-Maritime Criel-sur-Mer

La pièce met en scène des tranches de vie de Sébastien, porteur d’un handicap mental. L’histoire émouvante et souvent drôle est portée avec talent et une énergie folle par le jeune comédien Benoit Margottin.

Cet événement d’environ une heure, se déroulera en présence de Stéphanie Claverie l’auteur du livre et de la pièce qu’elle met en scène.

Le débat suivant la représentation de 15h est animé par Pascal Anger, psychanalyste, thérapeute, membre titulaire de la société française de thérapie familiale, ainsi que de la société psychanalytique de Tours.

Le débat de 16h sera l’occasion de partager les expériences des familles, des soignants et travailleurs du social et de tout citoyen amateur de théâtre.

Une seconde représentation (sans débat) aura lieu en soirée à 20h, les deux représentations mobiliseront le public régional amateur de théâtre.

La pièce met en scène des tranches de vie de Sébastien, porteur d’un handicap mental. L’histoire émouvante et souvent drôle est portée avec talent et une énergie folle par le jeune comédien Benoit Margottin.

Cet événement d’environ une heure, se…

+33 2 35 50 51 20

La pièce met en scène des tranches de vie de Sébastien, porteur d’un handicap mental. L’histoire émouvante et souvent drôle est portée avec talent et une énergie folle par le jeune comédien Benoit Margottin.

Cet événement d’environ une heure, se déroulera en présence de Stéphanie Claverie l’auteur du livre et de la pièce qu’elle met en scène.

Le débat suivant la représentation de 15h est animé par Pascal Anger, psychanalyste, thérapeute, membre titulaire de la société française de thérapie familiale, ainsi que de la société psychanalytique de Tours.

Le débat de 16h sera l’occasion de partager les expériences des familles, des soignants et travailleurs du social et de tout citoyen amateur de théâtre.

Une seconde représentation (sans débat) aura lieu en soirée à 20h, les deux représentations mobiliseront le public régional amateur de théâtre.

Salle Abribus Rue de la Libération Criel-sur-Mer

dernière mise à jour : 2022-02-22 par