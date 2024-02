Théâtre L’homme de fer Verneuil-sur-Avre Verneuil d’Avre et d’Iton, dimanche 24 mars 2024.

Théâtre L’homme de fer Verneuil-sur-Avre Verneuil d’Avre et d’Iton Eure

Théâtre contemporain des Tréteaux de France.

Après avoir hanté la forêt pendant des années, l’Homme de fer, l’être sauvage, est capturé, emprisonné, exhibé. Il sera finalement libéré par le jeune fils du roi. Dans sa fuite, il emmène l’enfant sur ses épaules avant de l’accompagner dans son parcours initiatique… Pour ce seul en scène adapté des frères Grimm, huit bidons métalliques sont à la fois accessoires, personnages ou objets sonores. Une histoire qui amène petits et grands à se questionner qu’est-ce que grandir ?

D’après les frères Grimm, adaptation et mise en scène Olivier Letellier

avec Romain Gneouchev.

Rendez-vous dimanche 24 mars 2024 à 16h à la salle des fêtes de Verneuil-sur-Avre.

Durée 50 min.

Spectacle tout public à partir de 8 ans.

Tarifs 11 € et 3 €.

Réservation conseillée.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-24 16:00:00

fin : 2024-03-24 17:00:00

Verneuil-sur-Avre Salle des Fêtes, 1 rond point de la Victoire

Verneuil d’Avre et d’Iton 27130 Eure Normandie serviceculturelverneuil@gmail.com

L’événement Théâtre L’homme de fer Verneuil d’Avre et d’Iton a été mis à jour le 2024-01-09 par Office de Tourisme Normandie Sud Eure