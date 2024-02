Théâtre L’hiver sera chaud ! Salle Jeanne d’Arc Mortagne-au-Perche, vendredi 5 avril 2024.

Théâtre L’hiver sera chaud ! Salle Jeanne d’Arc Mortagne-au-Perche Orne

Le dérèglement climatique on en entend parler tous les jours… mais quoi faire ?

Isolé·e à gamberger on est bien un peu perdu…

Ensemble on est bien moins perdu et la flip’ se transforme en niaque !

Alors on s’assoit, on écoute, on réfléchit, on propose, on s’oppose, on chante ensemble et on repart avec la volonté, remonté·e comme un coucou, de changer tout ça ! Chaud, chaud, chaud… L’hiver sera chaud !

7 artistes sur scène, parmi les 30 artistes impliqués dans cette création collective, pour chanter, jouer, danser, haranguer, chahuter, improviser… et un public sollicité pour lui aussi chanter, scander, voter, écrire des vers… Artistes, spectatrices et spectateurs réuni·es pour une réflexion artistique et citoyenne sur le climat.

Avec AnneliSe Roche, Danny Buckton, Les têtes de Piafs, Lorène Dubreuil, Marion Maret, Mathieu Barbances et Nathalie Van Cappel.

Entrée libre

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-05 20:30:00

fin : 2024-04-05

Salle Jeanne d’Arc 35, rue Aristide Briand

Mortagne-au-Perche 61400 Orne Normandie

L’événement Théâtre L’hiver sera chaud ! Mortagne-au-Perche a été mis à jour le 2024-02-02 par OT DE MORTAGNE AU PERCHE