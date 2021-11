Théâtre : “L’héritage presque Parfait” Argenton-sur-Creuse Ciron, 20 novembre 2021, Argenton-sur-CreuseCiron.

Théâtre : "L'héritage presque Parfait"

2021-11-20 – 2021-11-20

Argenton-sur-Creuse Indre Ciron Indre

Ciron Comédie jouée par la Troupe des 3 vallées. : L’héritage presque parfait de Angélique Sutty.

Prenez une vieille dame machiavélique. Faîtes la mijoter à feu doux dans un bouillon de manigances.

Ajoutez une pincée de mensonges et une ambiance familiale explosive.

Accompagnez le tout, d’un héritage salé et d’une bonne dose d’humour.

Et voilà comment passer une agréable soirée.

Théâtre : “L’Héritage presque parfait” d’Angélique Sutty

Cette Troupe émane de l’association Familles Rurales Loisirs Val de Creuse à Ciron.

©avant-scène

Mairie Argenton-sur-Creuse Ciron

