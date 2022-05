Théâtre : l’héritage de tante Germaine Dagorn Cooper

2022-05-21 – 2022-05-21 Dans le cadre d’un week-end sur la maladie d’Alzheimer, la troupe du Théâtre du bout du monde présentera sa pièce L’héritage de tante Germaine Dagorn Cooper +33 6 60 77 26 75 Dans le cadre d’un week-end sur la maladie d’Alzheimer, la troupe du Théâtre du bout du monde présentera sa pièce L’héritage de tante Germaine Dagorn Cooper dernière mise à jour : 2022-05-13 par

