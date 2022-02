Théâtre : L’extermination du peuple Le Havre, 24 mars 2022, Le Havre.

Théâtre : L’extermination du peuple Le Havre

2022-03-24 18:30:00 – 2022-03-24

Le Havre Seine-Maritime

Compagnie du Théâtre de l’Impossible – Drame comique

Extermination du peuple ou comment mon foie n’a pas de sens.

La langue musicale de Werner Schwab joue avec la polysémie des mots. Elle déroute le confort d’écoute du spectateur, mais elle augmente et trouble le sens du texte. Très vite la langue devient naturelle, elle nous accompagne et nous protège de la violence des mots.

L’histoire :

Trois appartements voisins est le cadre d’observation de leurs habitants.

– Les Kovacic : un couple avec deux filles adolescentes. De l’extérieur une famille parfaite. le père, bon socialiste et bon travailleur. La mère veille comme elle peut sur l’équilibre fragile de la famille. Les deux filles, Bianca et Désirée sont le mélange exact de l’éducation de leurs parents.

– Madame Ver, femme très pieuse et dévouée, vit seule et pauvrement avec son fils artiste incompris et handicapé.

Suspens !

Date : le jeudi 24 mars à 18h30 – A partir de 16 ans.

Lieu : Carré du Théâtre de l’Hôtel de Ville

Durée : 50 min

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

