Ensemble socio culturel Compreignac Haute-Vienne Compreignac Samedi 14 mai à 20h30, ensemble socio culturel. Gratuit. Mairie 06 87 53 94 65. Spectacle de Anne-Sophie Ndédélec par la compagnie ‘’Côté jardin’’ sur les dangers des dictatures. Samedi 14 mai à 20h30, ensemble socio culturel. Gratuit. Mairie 06 87 53 94 65. Ensemble socio culturel Compreignac

