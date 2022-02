Théâtre: Lettres de Toussainte Senlis, 12 mars 2022, Senlis.

Théâtre: Lettres de Toussainte Senlis

2022-03-12 – 2022-03-12

Senlis Oise

12 12 15 1920, la Corse porte le deuil de ses fils tués pendant la Grande Guerre. Toussainte a vingt ans. Elle quitte son village pour rejoindre sa sœur et son beau-frère au Maroc où elle sera institutrice, ensuite l’Indochine.

Durant toute sa vie d’exilée elle va adresser une correspondance importante à son frère Jean, nous partageons ses joies, ses peines, ses contradictions, ses surprises et ses révoltes. Sous nos yeux cette jeune fille, devient femme, épouse, mère, prend la vie avec courage et la comprend peu à peu.

Nous traversons avec elle la colonisation, la décolonisation, la guerre de 39/40 jusqu’en 1975.

Ce texte raconte l’histoire d’une vie simple, un fil mystérieux qui relie une femme corse à son ile, ou qu’elle soit dans le monde.

Le jeu et la mise en scène sont de Marie Catherine Conti. Elle nous fait connaitre un moment sublime d’émotion.

+33 6 70 71 19 81 https://atelierdesarts.weebly.com/

Atelier des Arts

Senlis

