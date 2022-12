Théâtre : Lettres à plus tard Lesparre-Médoc Lesparre-Médoc Catégories d’évènement: Gironde

Gironde EUR 0 « Lettres à plus tard » est le résultat d’un concept original. Ce spectacle est le résultat de lettres écrites par des élèves d’écoles de Pauillac et de Lesparre.

A travers elles, ce moment de théâtre met en avant les mots de ces jeunes gens, plus habitués à écrire des SMS que des lettres, et qui pourtant ont tant de choses à dire.

Ce spectacle vous est proposé par le CALM, en co-organisation avec le Pôle Culture Médoc Coeur de Presqu’île.

A partir de 12 ans.

