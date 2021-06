Théâtre : Lettres à plus tard Dax, 24 juin 2021-24 juin 2021, Dax.

Théâtre : Lettres à plus tard 2021-06-24 – 2021-06-24 Atrium 1 Cours Foch

Dax Landes

Après avoir sollicité durant l’hiver la créativité et l’inspiration des habitants du Grand Dax, Thomas Vinsonneau, artiste en résidence à Dax, a créé le spectacle Lettres à plus tard.

Un moment de théâtre qui met en avant les mots d’anonymes et dresse un portrait sensible et sans détour de notre société.

Spectacle à 19h.

Après avoir sollicité durant l’hiver la créativité et l’inspiration des habitants du Grand Dax, Thomas Vinsonneau, artiste en résidence à Dax, a créé le spectacle Lettres à plus tard.

Un moment de théâtre qui met en avant les mots d’anonymes et dresse un portrait sensible et sans détour de notre soc

+33 5 58 90 99 01

Après avoir sollicité durant l’hiver la créativité et l’inspiration des habitants du Grand Dax, Thomas Vinsonneau, artiste en résidence à Dax, a créé le spectacle Lettres à plus tard.

Un moment de théâtre qui met en avant les mots d’anonymes et dresse un portrait sensible et sans détour de notre soc

Après avoir sollicité durant l’hiver la créativité et l’inspiration des habitants du Grand Dax, Thomas Vinsonneau, artiste en résidence à Dax, a créé le spectacle Lettres à plus tard.

Un moment de théâtre qui met en avant les mots d’anonymes et dresse un portrait sensible et sans détour de notre société.

Spectacle à 19h.

Vinsonneau

dernière mise à jour : 2021-06-14 par