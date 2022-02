Théâtre L’étoile de Noël Amanlis Amanlis Catégories d’évènement: Amanlis

Par la Troupe des Illuminés de Boistrudan Comédie sur l'histoire du petit Nabil farouchement décidé à devenir Premier Ministre comme le lui a demandé secrètement son père. Tout son entourage s'emploie à lui souffler les recettes de la réussite ! Bénéfices de la soirée au profit des Couleurs Solidaires d'Amanlis (soutien auprès d'enfants en France ou à l'étranger). lescouleurssolidaires@gmail.com +33 6 80 04 81 20

