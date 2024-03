THÉATRE L’ÉTINCELLE Saint-Michel-le-Cloucq, dimanche 25 février 2024.

THÉATRE L’ÉTINCELLE Saint-Michel-le-Cloucq Vendée

La troupe de l’étincelle vous présente « Un authentique idiot.

Une comédie en 5 actes de Jean-Claude Martineau.

François est un brave garçon, pas très futé et si on le moque parfois, on l’aime bien quand même.

Quand on apprend qu’il vient de gagner une grosse somme au loto, c’est l’effervescence dans la commune. Adèle qui lui a rempli son ticket estime que c’est elle la gagnante légitime tandis que les veuves, les célibataires et les mal mariées s’en feraient bien un potentiel mari. Il faut dire qu’un bon compte en banque peut cacher bien des défauts physiques… Jusqu’à la municipalité qui le taperait bien pour la nouvelle salle de sports…

Seulement voilà, François a déjà une petite amie à qui il rend visite deux fois par mois. Cynthia, une pauvre petite sans famille qui ne fait pas un boulot facile et qui n’a qu’Alfred comme seul parent proche.

Impensable pour les femmes de la commune de laisser François s’acoquiner avec une tapineuse alors qu’il y a tant de cœurs libres dans le bourg…

Pas facile d’être un riche et sympathique idiot à la fois…

En levée de rideau, Les Allumettes vous présentent « Clause Toujours » de Olivier Tourancheau.

Les 24 et 25 février à la salle Louis Massé de l’Orbrie.

Les 1, 2 et 3 mars à la salle des fêtes de St Michel le Clouq.

Sur réservation auprès de l’association Etincelle. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-25 14:30:00

fin : 2024-02-25

Salle des fêtes

Saint-Michel-le-Cloucq 85200 Vendée Pays de la Loire

L’événement THÉATRE L’ÉTINCELLE Saint-Michel-le-Cloucq a été mis à jour le 2024-03-02 par Vendée Expansion