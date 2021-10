Théâtre Lestelle-Bétharram, 20 novembre 2021, Lestelle-Bétharram. Théâtre Lestelle-Bétharram

2021-11-20 21:00:00 – 2021-11-20 22:30:00

Le Comité des fêtes de la Saint Jean vous invite à découvrir la nouvelle pièce de théâtre de la compagnie « A tire La Rideau » de la vallée de la Batsurguère. « Attention sac poubelle égaré » de Vivien Lheraux mise en scène par Patrick Lode : une comédie délirante et déjantée !

+33 6 87 89 52 52

Lestelle-Bétharram

