Théâtre “l’escroc divin” Morlaàs, 13 mars 2022, Morlaàs.

Théâtre “l’escroc divin” Salle du Petit théâtre Place sainte Foy Morlaàs

2022-03-13 – 2022-03-13 Salle du Petit théâtre Place sainte Foy

Morlaàs Pyrénées-Atlantiques

6 EUR Figure ambivalente et emblématique, Wakdjunkaga fut créé par le dieu Créateur qui lui donna le pouvoir de créer à son tour. Ce héros fait tantôt office de démiurge, tantôt de pitre, de bouffon et se montre aussi avisé que inconséquent, aussi impulsif que calculateur. Par ses péripéties, il raconte cette société qui se fonde, avant tout, sur la relation à la nature. Une fable pittoresque située aux antipodes du politiquement correct. Un récit pour faire grandir, qui remet tout en question, jusqu’à l’équilibre de notre monde occidental, producteur de certitudes scientifiques, de bitume et de technologies. Une histoire burlesque et surprenante, qui livre aussi, en creux, le récit d’un génocide. La compagnie Les Hauts Parleurs – Didier Galas, nous conte son histoire, en dessins, en musique et en paroles.

Dès 8 ans

+33 5 62 90 08 55

Astrid Usai

Salle du Petit théâtre Place sainte Foy Morlaàs

