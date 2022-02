Théâtre : Les voyageurs du crime Saint-Quentin Saint-Quentin Catégories d’évènement: Aisne

Saint-Quentin

Théâtre : Les voyageurs du crime Saint-Quentin, 22 février 2022, Saint-Quentin. Théâtre : Les voyageurs du crime Saint-Quentin

2022-02-22 – 2022-02-22

Saint-Quentin Aisne 5 Théâtre d’après le texte de Julien Lefebvre (public à partir de 10 ans). Au début du XXe siècle, un train de grand standing L’Express d’Orient parvient à quitter la Turquie alors déchirée par une guerre civile.

Mais au passage de la frontière, une jeune fille de bonne famille hurle à qui veut l’entendre que sa mère à disparu. Deux éminents voyageurs, Bernard Shaw et Arthur Conan Doyle se mettent en quête de la vérité. Théâtre d’après le texte de Julien Lefebvre (public à partir de 10 ans). Au début du XXe siècle, un train de grand standing L’Express d’Orient parvient à quitter la Turquie alors déchirée par une guerre civile.

Mais au passage de la frontière, une jeune fille de bonne famille hurle à qui veut l’entendre que sa mère à disparu. Deux éminents voyageurs, Bernard Shaw et Arthur Conan Doyle se mettent en quête de la vérité. +33 3 23 62 36 77 Théâtre d’après le texte de Julien Lefebvre (public à partir de 10 ans). Au début du XXe siècle, un train de grand standing L’Express d’Orient parvient à quitter la Turquie alors déchirée par une guerre civile.

Mais au passage de la frontière, une jeune fille de bonne famille hurle à qui veut l’entendre que sa mère à disparu. Deux éminents voyageurs, Bernard Shaw et Arthur Conan Doyle se mettent en quête de la vérité. UNSPLASH

Saint-Quentin

dernière mise à jour : 2022-02-15 par

Détails Catégories d’évènement: Aisne, Saint-Quentin Autres Lieu Saint-Quentin Adresse Ville Saint-Quentin lieuville Saint-Quentin Departement Aisne

Saint-Quentin Saint-Quentin Aisne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-quentin/

Théâtre : Les voyageurs du crime Saint-Quentin 2022-02-22 was last modified: by Théâtre : Les voyageurs du crime Saint-Quentin Saint-Quentin 22 février 2022 Aisne Saint-Quentin

Saint-Quentin Aisne