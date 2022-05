Théâtre : Les Voyageurs du crime Saint-Loubès Saint-Loubès Catégories d’évènement: Gironde

2022-05-13

Théâtre : Les Voyageurs du crime
Saint-Loubès
La Coupole 36 Chemin de Nice
EUR 23 35

Quinze ans après les événements du Cercle de Whitechapel, les aventures passionnantes de Conan-Soyle et Bernard Shaw reprennent pour une enquête toujours aussi haletante. Au début du XXème siècle, un train de grand standing, l'Orient Express parvient à quitter la Turquie alors déchirée par une guerre civile. À son bord, le personnel s'affaire pour satisfaire les exigences des passagers mais voilà qu'au passage de la frontière, une jeune fille de bonne famille hurle au désespoir : sa mère qui dormait tranquillement dans son compartiment a disparu. Les deux éminents enquêteurs, le dramaturge Bernard Shaw et Conan Doyle, le père de Sherlock Holmes, qui viennent de monter à bord se mettent en quête de la vérité.

La tâche s'annonce difficile durant cette nuit de mystères, de surprises, de meurtres et d'Aventure ! En voiture pour le crime !

