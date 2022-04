Théâtre : Les voyageurs du crime Château-Thierry Château-Thierry Catégories d’évènement: Aisne

Théâtre : Les voyageurs du crime
Château-Thierry, 6 mai 2022

Préparez-vous à un voyage mouvementé ! En 1908, l'Express d'Orient (bientôt renommé « Orient Express ») quitte la Turquie déchirée par une guerre civile. A bord, on s'affaire pour satisfaire des passagers hauts en couleur comme madame Mead, une stricte préceptrice anglaise, miss Cartmoor, « la Sarah Bernhardt de Buffalo », monsieur Souline, un maître d'échecs, ou encore Bram Stoker, le créateur de Dracula. Mais alors que deux nouveaux arrivants (le dramaturge George Bernard Shaw et Arthur Conan Doyle, le père de Sherlock Holmes) rejoignent le train, une jeune fille hurle que sa mère a disparu. L'enquête s'annonce difficile, et les voyageurs vont aller de surprises en surprises durant une nuit de mystères, de meurtres et d'aventures ! En voiture pour le crime ! Faisant suite aux évènements du Cercle de Whitechapel, Les Voyageurs du crime vous proposent une enquête haletante dans l'univers raffiné du plus célèbre train du Monde, l'Orient Express !

