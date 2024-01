Théâtre Les uns sur les autres Place des Etats Généraux Lambesc, dimanche 11 février 2024.

Théâtre Les uns sur les autres Place des Etats Généraux Lambesc Bouches-du-Rhône

« LES UNS SUR LES AUTRES » est une comédie à la fois actuelle et universelle qui dissèque avec humour et sensibilité l’histoire d’une famille connectée à la technologie, mais déconnectée de ses fondements.

L’écriture enjouée et actuelle, teintée de surréalisme, met en lumière les névroses de chaque personnage, les rendant à la fois poétiques et drôles.

Jusqu’au jour où un terrible secret sera révélé et fera imploser cette normalité parfaitement anormale…

Une pièce de Léonor Confino, par la troupe de théâtre amateur Lez’Ensoleillés. EUR.

Place des Etats Généraux Espace Sévigné

Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur reservationenso@gmail.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-11 18:00:00

fin : 2024-02-11



L’événement Théâtre Les uns sur les autres Lambesc a été mis à jour le 2024-01-22 par Bureau municipal du Tourisme de Lambesc