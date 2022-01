Théâtre : « Les trois petits vieux qui ne voulaient pas mourir » Gainneville Gainneville Catégories d’évènement: Gainneville

Gainneville Seine-Maritime Gainneville Gainneville va accueillir la Compagnie Les Poissons volants, le dimanche 27 février à 16h, au Grenier à Sel (salle située derrière l’école Louis-Aragon). Les trois actrices, Cécile Brunel, Sophie Girard, Elisabeth Tual interprètent remarquablement la pièce de Suzanne Van Lohuizen, « Les trois petits vieux qui ne voulaient pas mourir » sur une mise en scène de Marc Frémond. Cette pièce, burlesque, aborde avec poésie le grand thème de la mort et peut être vue à partir de 6 ans et elle est bien évidemment destinée à tous. L’histoire : En se réveillant ce matin, Stanislas, Ernest et Désiré ont eu une drôle de sensation, une sensation spéciale, une sensation d’une journée très particulière… Aujourd’hui, ils ont reçu une lettre ; une lettre qui leur annonce que c’est le dernier jour, que toutes les journées ont été utilisées, que leur vie est finie, qu’il n’y a rien à faire. Voilà. « Mais ça ne va pas se passer comme ça, nous n’avons absolument pas le temps de mourir ! » Un pour tous, tous pour un, l’union fait la force, et nos trois petits vieux, convaincus de n’être nullement concernés, vont d’abord opposer un farouche refus à l’indésirable prophétie. Commence alors une extraordinaire journée, un suspense insoutenable… Réservations à partir du 1er février (à la mairie ou par mail à contact@gainneville.fr).

